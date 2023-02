Cresce l'attesa a Fuorigrotta. L'attrice hard Malena, al secolo Filomena Mastromarino, sbarca a Napoli per presentare il suo libro autobiografico intitolato “Pura”, edito da Mondadori. L'appuntamento, per i fan e i curiosi, è alle 20 al Planet di viale Kennedy. La pugliese Mastromarino, classe 1983, nata a Noci in provincia di Bari, si racconta in un volume autobiografico dal sottotitolo “Il sesso come liberazione”. «Pura è una parola che ho sempre trovato stupenda - le parole della celebre interprete di film hard - esprime bellezza, autenticità ed è priva di compromessi. Pura è il modo in cui mi sento io, e se c'è un momento in cui questa purezza emerge in tutta la sua meraviglia, è subito dopo avere fatto sesso, quando ho ricevuto e soprattutto dato piacere. In quel frangente, la purezza deriva dall'essere me stessa, dal non indossare maschere o nascondere la mia natura più autentica. La purezza nasce dal rispetto profondo verso le proprie aspirazioni, dall'accogliere i desideri e le inclinazioni senza farsi condizionare da giudizi altrui e preconcetti». Nel corso dell'evento di viale Kennedy, stasera, alla conversazione con la Mastromarino sarà presente anche la giornalista Mariù Adamo. Il libro è uscito nelle librerie l'anno scorso. Come per molti altri scrittori dello star system al debutto in questi ultimissimi anni, la decisione di mettere nero su bianco la sua vita è stata presa dalla Mastromarino durante il lockdown. Lo scopo è quello di raccontare al pubblico di appassionati e fan le varie specificità della vita di un'attrice hard. All'interno del volume è presente una dedica speciale a Gabriele Galletta, cugino e strettissimo collaboratore di Rocco Siffredi, «unico vero amico», morto a marzo di tre anni fa.

Prima della carriera da attrice hard, Filomena Mastromarino, era nelle fila del Partito Democratico. Nel 2013, la giovane renziana, fu eletta, non senza qualche polemica, nell'assemblea nazionale del Pd, precisamente nel collegio Bari 2. Malena, durante una precedente presentazione del libro in Calabria, aveva raccontato episodi legati alla sua breve vita politica: lavorava in un'agenzia immobiliare e il suo collega «era esponente del Partito democratico». Per raggiungere le quote rosa, la Mastromarino fu candidata.