Sangiuliano: 13 milioni subito per restaurare il Maschio Angioino

Tredici milioni per il restauro del Maschio Angioino a Napoli. È la somma stanziata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo aver annunciato l'intervento durante la lectio magistralis alla Federico II. In una nota fa sapere che risorse per 2,5 milioni di euro, provenienti dai fondi del Pnrr, serbono per imuovere le barriere architettoniche, 6 ai lavori di restylibg e al consolidamento dell’Arco trionfale che celebra la conquista del Regno da parte di Alfonso d’Aragona. Gli altri 4,5 milioni, che rientrano nei finanziamenti europei del Piano di azione e coesione, completano l'opera di messa in sicurezza e accessibilità del sito ai disabili, oltre a potenziare gli allestimenti per segnalarne la storia.

«È importante che le risorse già stanziate vengano spese immediatamente dagli enti attuatori», la preghiera di Sangiuliano, che aggiunge: «Ho dato impulso agli uffici affinché procedano con speditezza.

A questi fondi ne andranno aggiunti altri sulla base di un progetto risolutivo delle problematiche di tutela, conservazione e valorizzazione del Maschio Angioino»