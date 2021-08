Mav, il museo archeologico virtuale è aperto anche a Ferragosto

Il Museo archeologico virtuale di Ercolano resta aperto anche a Ferragosto, rispettando il tradizionale orario di visita della domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso). Il trend di visitatori è in crescita, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione Mav 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza dei siti archeologic dell'area vesuviana. C'è anche un film in 3D che mostra l’eruzione del vulcano.

Anche qui è obbligatorio il Green pass. L'accesso su prenotazione dedicata può avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, a un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura di giorno, del mercoledì, del venerdì, del sabato e della domenica, e del giovedì sera, ma anche nelle giornate di chiusura del lunedì, del martedì, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora. Un'altra promozione è riservata ai giovani e ai visitatori più affezionati, “Il Mav tutto l'anno” che, attraverso l’acquisto di una card, consente di ammirare il museo e le mostre temporanee per 12 mesi: