In sei minuti dal Mann a Capodimonte: ecco il progetto della funicolare

«Una stazione di partenza alle spalle del Mann, nel giardino del Colosimo, alta 50 metri, due piloni e l'arrivo nel Parco di Capodimonte in una stazione al livello del terreno. Un progetto facilmente realizzabile, con tre anni di lavoro in tutto che porterebbe tremila persone all'ora su e giù, con un viaggio di sei minuti». È così che Francesco Felice Buonfantino, architetto napoletano a capo dello studio Gnosis, presenta lo studio di fattibilità sulla funivia per collegare il Museo Archeologico di Napoli e il Museo di Capodimonte, che farebbe volare i turisti portando Capodimonte al centro della città.

Lo studio sulla funivia è stato commissionato dall'Eav e fa parte dei dieci progetti presentati dal governatore Vincenzo De Luca per la città di Napoli. Il progetto costerebbe 30 milioni in tutto e sarebbe economicamente molto sostenibile, tanto che alcuni gestori di funivie vorrebbero cofinanziarlo. «L'impatto sulla città sarebbe praticamente nullo - spiega Buonfantino - ora la Regione può decidere di andare avanti lanciando la realizzazione del progetto esecutivo con una una gara internazionale prima dell'affidamento dei lavori».