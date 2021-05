Morta Carla Fracci, l'omaggio di Napoli: volle festeggiare qui i suoi 80 anni

«Carla regina assoluta della danza. Napoli e il San Carlo ti ricorderanno sempre con tanto affetto e gratitudine per ciò che hai fatto nella nostra città e per l'amore che nutrivi per il nostro teatro. Riposa in pace». Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ricordando Carla Fracci, la stella italiana della danza scomparsa oggi.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Carla Fracci è morta: addio alla regina della danza italiana IL LUTTO Morta Carla Fracci, la malattia di cui soffriva da tempo IL LUTTO Carla Fracci, la poesia che Alda Merini scrisse... IL LUTTO Carla Fracci, Mattarella: «Una delle più grandi...

«Addio a Carla Fracci, un talento artistico unico, per grazia, eleganza e bellezza» su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Ha rappresentato l'Italia in tutti i più prestigiosi teatri del mondo. Qualche anno fa le abbiamo reso omaggio al San Carlo di Napoli. La ricordiamo davvero con grande commozione e affetto», conclude De Luca.

«Grande è la tristezza per la scomparsa di una straordinaria artista come Carla Fracci. Era innamorata di Napoli e del San Carlo, dove ha festeggiato gli 80 anni: un bacio, Signora». È il messaggio di cordoglio pubblicato sui social da Antonio Bassolino.

Ricorda la Fracci anche l'artigiano di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio che posta sui social una foto del 2019 quando la stella venne a ritirare una statuetta del presepe che la raffigurava.

«Con grande dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di una delle étoile più note in tutto mondo, Carla Fracci. Ambasciatrice della danza, è stata più volte protagonista, a Sorrento, di grandi eventi ed importanti appuntamenti. Insignita, tra l'altro, del Premio Caruso, ha conservato negli anni un rapporto speciale con la nostra città, anche grazie alla lunga ed intensa amicizia con la giornalista e scrittrice sorrentina Giuliana Gargiulo, autrice di un libro intervista a questa artista unica, per talento ed umanità». Lo dichiara il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. «Una stella che continuerà a brillare nel ricordo di tutti», aggiunge il sindaco di Sorrento.