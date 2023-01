È scomparsa ieri a 94 anni Serenella Pacifico, soprannominata la signora del mattone, amministratore delegato della Pacifico Costruzioni, oltre che presidente della Tecnobus Spa, azienda produttrice di autobus elettrici. Serenella Pacifico è stata un punto di riferimento per tante generazioni per le sue capacità imprenditoriali e non solo, «una persona piena di curiosità e animata costantemente da un atteggiamento positivo - ricorda Riccardo Villari -, amata e ammirata da tutti e sempre al passo con tempi, anzi perfino in anticipo sui tempi. Nei giorni scorsi discutevamo con lei, ad esempio, del metaverso, su cui era già più informata di tutti gli altri».

APPROFONDIMENTI Lisa Marie Presley morta dopo due attacchi cardiaci. Il disperato tentativo dell'ex marito di rianimaria Antonella Moretti, morta improvvisamente l'imprenditrice e presidente di Marevivo: aveva 58 anni

Si era formata culturalmente a Parigi e nel Sessantotto decise di tornare nel pieno della contestazione per essere parte di un mondo che stava cambiando. Aveva assunto la guida della Pacifico Costruzioni nel 1977 dopo la morte del marito Arturo, imprimendo una svolta nell'attività dell'azienda. Fino a quel momento l'impresa fondata a Napoli nella seconda metà dell'800 si era occupata prevalentemente di edilizia privata residenziale. Con la nuova gestione si dedicò soprattutto all'edilizia industriale ed a quella civile, dalla progettazione alla realizzazione.

In ambito pubblico vennero realizzati il Cis di Nola, l'Interporto campano, e poi gli impianti di manutenzione per i treni ad alta velocità di Ntv spa. In ambito civile furono costruite opere come l'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello e l'Università di Medicina a Scampia. Negli ultimi anni si era dedicata al restauro artistico e archeologico. Il restauro del Teatro san Carlo e del Museo delle Ferrovie di Pietrarsa furono i suoi primi lavori. Successivamente l'azienda aveva realizzato numerosi interventi, come quelli sugli scavi archeologici di Ercolano e Pompei. I funerali si svolgeranno domani a Corso Europa, nella Chiesa dei Pallottini.