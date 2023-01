Antonella Moretti, morta improvvisamente l'imprenditrice e presidente di Marevivo: aveva 58 anni

Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di Antonella Moretti, 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo Veneto. Da alcune settimane accusava mal di schiena, al punto che le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni fino alla tragica notizia. È morta nelle prime ore di questa mattina all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era ricoverata. Lascia un figlio. A poche ore dalla scomparsa tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sulla bacheca del suo profilo Facebook.

«Riesce davvero impossibile pensare che una donna formidabile come te se ne sia andata così presto e all’improvviso» si legge da un commento. Sui social aveva oltre 1600 amici. I funerali sono fissati per lunedì alle 15 nella chiesa di San Giorgio. L’ex marito Piergiovanni Pistoni, anche lui imprenditore, ricorda come soffrisse da pochi giorni di quello strano mal di schiena che l’aveva portata ad approfondimenti medici. Nessun sospetto della malattia che aveva ormai fatto strada. «Non ce n’è stato il tempo - commenta con la voce rotta dall’emozione - Il male è stato fulminante».