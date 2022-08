Napoli, lutto nel mondo della danza classica: morto il ballerino Ruoppoli, lavorò con Fracci

Lutto nel mondo della danza napoletana e italiana: il 13 agosto se ne è andato Attilio Ruoppoli, ballerino solista del teatro di San Carlo. Ha danzato, tra gli altri, anche con Carla Fracci e Paolo Bortoluzzi nei panni di Hilarion, in Giselle. Nato a Portici il 26 gennaio 1948, Ruoppoli ha studiato alla scuola di ballo del Massimo partenopeo con Wanda Clerici e Bianca Galizia; dopo il diploma entrò a far parte del corpo di danza stabile del San Carlo come ballerino solista per meriti artistici.

Nella sua carriera ha danzato con ballerine di fama internazionale: Luciana Savignano, Anna Razzi; Gabriella Cohen e Ekaterina Maximova. Artista acclamato, girò l'Europa lavorando con coreografi celebri come Aurel Millos, Gino Landi, Mario Pistoni, Nicholas Beriozoff e Zarko Prebil. Al termine della carriera di ballerino passò all'insegnamento, fu docente di tecnica della danza al Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza, unica cattedra in Italia con presa d'atto del ministero dell'Istruzione.

g.c.