Addio a Sandro Petriccione, una vita spesa per il Sud

Un meridionalista vero, competente, integro. Ma soprattutto uno degli ultimi testimoni della stagione, per tanti aspetti indimenticabile, della Cassa per il Mezzogiorno. Sandro Petriccione, scomparso ieri nella sua casa di Napoli, ne era stato consigliere per ben tredici anni, dal 1963 al 1975, partecipando in prima persona e con deleghe specifiche alla programmazione e gestione di una serie di interventi decisivi per la crescita del Sud. Quel periodo, uno dei più significativi nella storia della Casmez, lo aveva ricordato e analizzato lui stesso, con una interessante serie di inediti frutto dell'esperienza personale, nel libro «Cemento e virgin nafta», edito da Guida che può a buon titolo essere considerato il suo testamento di uomo del Sud al servizio del Sud. Carattere schivo e riservato, poco incline alle luci della ribalta, Petriccione è stato anche consigliere del Formez, della Insud (Iniziative industriali e turistiche nel Sud), componente del comitato di presidenza dell'Iri e del consiglio di amministrazione dell'Iri nonché presidente della Fime, la Finanziaria meridionale, fino al 1996. Tutte sigle che rimandano ad un passato importante quanto complesso della storia meridionale, del quale Petriccione è stato sempre protagonista ascoltato e qualificato. I funerali domani a Napoli.