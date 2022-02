Napoli, nella biblioteca di Castel Capuano il primo corso di diritto sportivo

Parte giovedì 24 febbraio presso la biblioteca “De Marsico” di Castel Capuano, il primo corso di diritto sportivo organizzato dalla commissione del Consiglio dell’Ordine avvocati di Napoli, di cui Nathalie Mensitieri (foto) è la coordinatrice.

«Oggi il mondo sportivo e quello calcistico in particolare, consentono nuovi sbocchi professionali e richiedono preparazione e professionalità specifiche. Il corso – ha spiegato il consigliere Mensitieri - mira a far acquisire una formazione e una preparazione adeguate nell’ambito del diritto legato allo sport, considerate le tante opportunità professionali che sono ancora possibili in tale settore».

Il corso si articola in sedici appuntamenti, ciascuno dedicato a una materia in particolare e della durata di quattro ore, e avrà cadenza settimanale. Si parte giovedì 24 con il tema “Società sportiva e terzo settore”, i lavori saranno introdotti da Antonio Tafuri, presidente dell’Ordine avvocati di Napoli, da Francesco Caia, consigliere CNF, da Patrizia Intonti, presidente della biblioteca “De Marsico” e da Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli. Durante le varie tappe del corso, si alterneranno giuristi ed esperti di diritto sportivo, tra i quali Francesco Fimmanò, Piero Sandulli, Raffaele Cantone, Stefano Palazzi, Alfredo Mensitieri, Lucio Giacomardo, Mario Libertino, Luca Longhi e Francesco Postiglione.