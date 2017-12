Napoli. Le Catacombe di San Gennaro raggiungono i 100mila visitatori

Le catacombe di Napoli chiudono il 2017 a quota 100 mila visitatori nell'anno. Il centomillesimo visitatore del 2017 si chiama Tina, ha 24 anni è di Napoli, ma vive ad Ostia. Il sistema di bigliettazione elettronico ha indicato il suo arrivo e per questa importante occasione le è stato donato un «Pacco alla Camorra». Nel 2017 il 55% dei turisti è straniero (le maggiori nazionalità sono Francia - Inghilterra - Germania - Spagna), il restante 45% e composto da italiani, il 20% sono gruppi organizzati, mentre l'80% individuali che scelgono le catacombe autonomamente o tramite una ricerca internet sui luoghi da visitare in città, o mediante il passaparola. Complimenti ai giovani della cooperativa la Paranza per il risultato raggiunto arrivano da Paolo Giulierini, direttore del Mann, che su FB scrive: «Sono numeri che fanno impallidire molti blasonati siti o musei. Questo significa una sola cosa: che in questo paese occorre far gestire i beni culturali a chi ha una visione dinamica e aperta, come voi avete dimostrato di avere. Andiamo avanti così, tutti insieme».

Giovedì 28 Dicembre 2017, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 16:00

