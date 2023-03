Napoli, «Donne raccontano donne» e il pianeta della creatività

L'appuntamento è fissato per sabato 11 marzo 2023, alle 18, nella libreria “The Spark Creative Hub” di Napoli. Dove «Donne raccontano donne», un modo per celebrare la creatività femminile declinata tra scrittura e pittura. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è ideata e moderata da Ivan Guidone con il patrocinio morale dell’Associazione nazionale sociologi, dipartimento Campania, rappresentata nell'incontro dal vicepresidente Maurizio Vitiello e da una delegata per le pari opportunità. Intervengono Rosanna Cirigliano (scrittrice), Lilliana Comes (illustratrice), Emma Chiavarone (scultrice), Maria Pia Daidone (artista e docente master Suor Orsola), Annamaria Farricelli (poetessa e scrittrice), Agnese Ferri (scrittrice), Maria Lovito (avvocatessa e scrittrice), Arianna Spizzico (pittrice ed incisore), Marilisa Serpico (pittrice). E l’avvocatessa Teresa Liguori, in qualità di rappresentante dello sportello anti-violenza Selene di Qualiano.