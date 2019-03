Napoli, dopo 35 anni grazie ai giovani riapre Santa Luciella, la chiesa del «teschio con le orecchie»

Venerdì 22 Marzo 2019, 16:43

Una storia straordinaria che ha visto protagonisti i giovani di Napoli per il riscatto di quello che è il vero tesoro della città: la Cultura. Grazie all'impegno dell’Associazione Respiriamo Arte la chiesetta di Santa Luciella ai Librai riaprirà al pubblico venerdì 5 Aprile; le visite guidate per il pubblico inizieranno dalle 15 con prenotazione obbligatoria. Un traguardo che gratifica l'associazione fondata da Massimo Faella, Simona Trudi, Angela Rogliani, Marcello Peluso e Francesca Licata.Un progetto che prende vita grazie alla generosità del Pio Monte della Misericordia di Napoli: un’istituzione caritatevole, fondata agli inizi del 1600 da sette nobili napoletani, che ancora oggi, nel 2019, svolge opere di assistenza e supporto. Le donazioni, approvate dagli attuali Governatori e dal Soprintendente, il Barone Pasca di Magliano, hanno consentito la realizzazione degli interventi propedeutici alla messa in sicurezza ed agibilità del sito, facendo del Pio Monte della Misericordia uno dei principali protagonisti di questa rinascita.La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto per la Corporazione dei Pipernieri, Frabbicatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti.Il progetto fin dalla sua nascita gode del Patrocinio Morale del Comune di Napoli, della Curia Arcivescovile napoletana e del Museo Archeologico di Napoli.«Avendo portato a termine la messa in sicurezza dell’immobile, l’obiettivo dell’Associazione sarà trasformarlo in un sito museale fruibile attraverso visite guidate ed eventi culturali. Le attività previste daranno l’avvio ad un processo virtuoso di valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale partenopeo - dicono dall'associazione -. Auspichiamo l’inclusione nelle attività culturali associative di giovani laureati che vogliano maturare esperienza sul campo. Certa, la partecipazione di soggetti diversamente abili, provenienti dall’Associazione ONLUS La scintilla, col fine di garantire un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria autonomia personale e sociale, in modo che esse possano sentirsi parte di una comunità».I membri di Respiriamo Arte, alla ricerca di un’affermazione lavorativa, hanno avuto l’intraprendenza di fondare, nell’ottobre 2013, una realtà che ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare luoghi e monumenti simbolo di Napoli, che ne rappresentano e custodiscono la memoria, come già è avvenuto dal 2015 nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell’Arte della Seta di Napoli. Qui, l’Associazione ha reso nuovamente visitabili ambienti, chiusi da decenni, quali cripta, resti archeologici e sacrestia settecentesca.I fondi raccolti attraverso le attività dell’Associazione, le generose donazioni del Pio Monte e la campagna di crowdfunding, tutt’ora attiva, hanno consentito di realizzare: opere provvisionali per la messa in sicurezza dei prospetti esterni, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e garantire la conservazione degli elementi architettonici e decorativi; opere di manutenzione straordinaria finalizzate al rifacimento dei sistemi di impermeabilizzazione e scarico delle acque meteoriche ai tetti dell’immobile; rimozione e smaltimento di parti esterne in amianto; messa in sicurezza della cantoria lignea; impianto e sistema elettrico/antifurto; miglioramento dell’accessibilità al piano ipogeo/chiesa sotterranea; pulizia e riordino delle “terresante”; messa in sicurezza del solaio al piano terra e al primo piano; messa in sicurezza degli ambienti interni; ripristino dell’impianto idrico-sanitario; messa in sicurezza e Restauro dell’altare maggiore (opera in corso finanziata da Sorrentino Marmi).Apertura al pubblicoVenerdì, Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 10:30 alle 18:00, visite guidate ogni 45 minuti.Costo: 4€** i proventi saranno devoluti per la raccolta fondi, sempre attiva.Prenotazione obbligatoria: 3314209045 - respiriamoarte@gmail.com