Napoli, Girolamini senza pace: lite sul grande restauro

Martedì 2 Aprile 2019, 07:00

Dai libri ai cantieri, i Girolamini sono senza pace. Oggi si delinea lo scontro istituzionale: da una parte la direzione del complesso e il polo museale della Campania, dall'altra la soprintendenza. Motivo del contendere gli interventi di restauro della Biblioteca che sono in partenza, anche se non si conosce ancora la data di inizio dei lavori e che potrebbero portare a una chiusura, parziale o totale, della preziosa struttura già tristemente al centro delle cronache.Lavori piuttosto importanti che coinvolgeranno le sale, con restauri, adeguamento e ridefinizione degli uffici e delle postazioni operative per il personale, e poi, il rifacimento degli impianti e la realizzazione di nuovi servizi al pubblico come il bookshop, caffetteria, ludoteca, servizi igienici, ascensori e foresteria, tutti pensati nella aree di minor valore storico del sito, spesso compromesse da interventi degli ultimi 30-40 anni, dove potrebbe nascere un centro polifunzionale destinato all'arte.