«Green symposium 2021», tre giorni a Pietrarsa per una Sud economy circolare: convegno live sul Mattino

«Insieme per una Sud economy circolare» è il titolo del Green Symposium che si terrà dal 15 al 17 settembre al museo di Pietrarsa a Portici.



Si tratta di un'iniziativa - della quale Il Mattino è media partner - che favorisce l'incontro tra istituzioni, associazioni di imprese, consorzi e cittadini su temi strategici, come: l'ambiente, i rifiuti e le opportunità fornite dai fondi europei per il post pandemia.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Napoli, progetto di Bat Italia la filiera del tabacco ecosostenibile L'OPERA Dante 700: arte digitale con Limosani rinnova la Divina Commedia L'EVENTO Ischia, al Castello aragonese arriva il «Minotauro» con...

Organizzata da Ricicla.tv e Conai in partnership con Ecomondo, questa rassegna di appuntamenti rappresenta un'occasione di approfondimento su emergenze del territorio e proposte operative per colmare il deficit infrastrutturale ed impiantistico. Green Symposium, che si svolge in presenza ed è trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Mattino e su www.ricicla.tv, intende candidare Napoli quale città-perno di una strategia di politiche ambientali avanzate.

Prenderanno parte all'evento il ministro Carfagna, il vicepresidente regione Bonavitacola, Bianchi, Ruini, Bratti, Ciafani, Testa ed in videocollegamento il ministro Gelmini ed il sottosegretario Messina.

ll programma è articolato in tre giorni d'incontri.

Eccolo nel dettaglio:

15 settembre, primo Symposium

Più Europa al Sud. Ad un passo dalla ripartenza

Inizio lavori ore 10

Conduce: Monica D’Ambrosio Direttore Ricicla.tv

I fondi europei per la ripresa.

In collegamento Mattia Pellegrini, Capo Unità DG Ambiente della Commissione Europea

Focus: Italia, tanti fondi, zero impianti. Perchè il Paese non riesce a tradurre in interventi concreti i finanziamenti pubblici dedicati al ciclo dei rifiuti.

Intervengono:

Mara Carfagna Ministro per il Sud, Luca Bianchi Direttore Generale Svimez, Fulvio Bonavitacola Vicepresidente Regione Campania, Luca Ruini, Presidente Conai

Focus: Rifiuti, i deficit di trattamento al Sud. Come i ritardi nella spesa pubblica alimentano la distanza tra Nord e Sud, sulla strada verso i target Ue.

Mara Carfagna Ministro per il Sud, Fulvio Bonavitacola Vicepresidente Regione Campania, Gaetano Armao Vicepresidente Regione Sicilia, Gianni Rosa Assessore Ambiente Regione Basilicata, Anna Grazia Maraschio Assessore Ambiente Regione Puglia, Luca Ruini Presidente Conai

Focus: Cinque mosse per la ripartenza. La proposta di Conai. Un Patto per il Sud: Ministero, Regioni, Conai a confronto.

Il sud che ha fame di impianti

Maria Gerarda Mocella Strategia e Pianificazione UTILITALIA

Come semplificare la vita di un'impresa

Barbara Gatto Responsabile Politiche Ambientali CNA

Enti locali: mai porre limiti alle competenze

Raffaele Del Giudice Presidente ATO Napoli 1

L'Università delle soluzioni

Clara Cicatiello CTS Green Symposium

Dock3: come validare un progetto di business, il ruolo delle Università

Andrea Dal Piaz Responsabile Dock3 - The Startup Lab

16 settembre, secondo Symposium

Transizione Ecologica. Il cambiamento che (OC)corre

Inizio lavori ore 10

Conduce: Saturno Illomei, giornalista

Le Utilities, protagoniste della transizione ecologica.

Giacomo Salvatori, Direttore Agici Finanza d'Impresa

Focus: dai Rifiuti alla Bioraffineria. Rifiuti organici: anche il Sud può essere avanguardia.

Alessandro Bratti Direttore Generale Ispra, Laura D’Aprile Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti del Ministero della Transizione ecologica

Focus: fanghi da depurazione, dall'infrazione all'economia circolare.

Maurizio Giugni Commissario alla Depurazione delle Acque, Salvatore Cordaro Assessore Ambiente e Territorio Regione Sicilia, Giordano Colarullo Direttore Generale Utilitalia

Focus: RAEE, dai ritardi nella raccolta alle prospettive di sviluppo innovativo.

Stefano Ciafani presidente Legambiente, Andrea Fluttero Presidente Erion Compliance Organization, Andrea Farì Ambientalex, Giorgio Arienti General Manager Erion, Chicco Testa Presidente Fise Assoambiente, Daniele Gizzi Confartigianato, Giovanni Vivarelli Presidente Acea Ambiente

Ore 12:15: Extra Time a cura di Sistema Nazionale Protezione Ambiente che presenta il rapporto di Sistema sui controlli ambientali.

Conduce: Luigi Palumbo, Redattore Ricicla.tv

I controlli ambientali: un’opportunità per il nostro Paese

Marco Lupo Vicepresidente Snpa e Direttore Generale ARPA Lazio, Luigi Stefano Sorvino Direttore Generale ARPA Campania, Alfredo Pini Direttore Dipartimento Valutazioni e Controlli di Ispra, Elisabetta Perrotta Direttore Generale FISE Assoambiente, Stefano Ciafani Presidente Legambiente, Egle Pilla Magistrato Tribunale di Napoli, Alessandro Bratti Direttore Generale Ispra

Nel pomeriggio si svolgeranno il Premio Claudio Cicatiello e lo spettacolo “6 Gradi” di Giobbe Covatta.

17 settembre, Terzo Symposium

Italia digitale. La transizione è iniziata.

Inizio lavori ore 10

Conduce: Luigi Palumbo, redattore Ricicla.tv

Semplificare, innovare e digitalizzare: le sfide della politica.

Intervengono in videocollegamento: Mariastella Gelmini Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Assuntela Messina Sottosegretario al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Donato Berardi Laboratorio Ref Ricerche

Tracciabilità dei rifiuti e tariffa puntuale, come migliorare le performance ambientali.

Focus su: La digitalizzazione nel mondo dei rifiuti: il nuovo sistema di tracciabilità.

Intervengono: Enrico Morigi Albo Gestori Ambientali, Valeria Frittelloni Ispra, Barbara Gatto CNA, Giovanni Paone Assintel

Focus: Come la digitalizzazione può aiutare le buone pratiche di raccolta differenziata. A che punto siamo?

Gaetano Drosi Payt Italia, Davide Donadio Fondazione Ifel, Donato Madaro Amministratore Unico Asia Benevento, Luca Briziarelli Senatore, Alessandro Amitrano Deputato, Paolo Russo, deputato

Ore 12:00: conclusioni di Monica D’Ambrosio Direttore Ricicla.tv

Ore 12:15: Extra Time a cura del Commissario di Governo per la bonifica delle discariche.

Conduce: Luigi Palumbo Redattore Ricicla.tv

Bonifiche eseguite e territori restituiti.

Magg. Aldo Papotto, Struttura del Commissario di Governo, Magg. Alessio Fusco Struttura del Commissario di Governo, Magg. Nino Tarantino Struttura del Commissario di Governo, Luca Di Nardo Invitalia, Giovan Battista Pasquariello U.T.A. Napoli, Claudio Carusi Manager Settore Ambiente Mares.