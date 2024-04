Napoli, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici accoglie studenti per prepararsi all'esame di maturità

Prepararsi all'esame di maturità con un ciclo di lezioni di storia, filosofia, letteratura e cinema, un programma gratuito per i ragazzi delle scuole superiori presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nella storica sede di Palazzo Serra di Cassano. Si accede con la sola prenotazione, il calendario degli incontri offre agli studenti dell’ultimo anno, una serie di appuntamenti mattutini per complessive 12 ore, con cadenza bimensile. Già numerosa la partecipazione di tanti istituti di Napoli e provincia accolti da docenti degli Atenei campani, romani ed anche internazionali.

Cultura aperta, pubblica, partecipata come l’aveva concepita per la sua città il fondatore, l’avvocato Gerardo Marotta.

L’Italia Repubblicana fra economia, politica e società con spazio ai modi in cui il cinema racconta queste tre fasi della nostra storia: un modo per stabilire un maggiore coinvolgimento nei ragazzi, più abituati al visuale che alla parola scritta. E poi ancora focus su “La Resistenza e il dopoguerra”, e ancora Il “miracolo economico” ma anche temi vicini alla loro età come il seminario sul movimento degli studenti e degli operai (1968-69)”. Dal 20 al 22 maggio lo storico Francesco Barbagallo, con la partecipazione anche dell’ANPI guiderà il seminario sul “delitto Matteotti e le sue ripercussioni fra mondo politico e società civile.

Pasquale Iaccio dell’ateneo di Salerno con Antonio Tedesco, Fondazione Pietro Nenni di Roma e Gigi Di Fiore giornalista del Mattino, guideranno i ragazzi in un percorso di approfondimento su Matteotti e la narrazione cinematografica lungo il secolo passato. Simona Colarizi, Università La Sapienza, riporterà con la sua lectio “Giacomo Matteotti fra i banchi di scuola”. Molti studenti con i professori assistono al ciclo di concerti “Musica pubblica” a cura di Dario Candela.

Educazione all’ascolto con “Violoncelliade” diretta da Luca Signorini, primo violoncello del teatro San Carlo con i giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella. La difesa dei diritti al centro della IX edizione “Io ho visto. Strumenti di pace” dal 22 al 24 aprile, organizzato dal Festival Imbavagliati e dall’associazione Periferia dal mondo- Periferia Immaginaria - con il patrocinio del Comune di Napoli, sul sito www.imbavaglaiti.it il programma delle iniziative.