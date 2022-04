Napoli, ritorna il Salone del libro: nuovo marchio, date e organizzatori

L'appuntamento è a Palazzo Reale di Napoli: sotto i portici, nei cortili e nelle sale, nel teatro di corte, ma anche nel museo e sulla terrazza del San Carlo. Incantevole scenario del Festival della lettura e dell'ascolto, ovvero il salone del libro in versione rivisitata. L'iniziativa quest'anno è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti delle scuole esclusi dalla precedente edizione più volte rinviata a causa del Covid e organizzata a luglio scorso, nel mezzo dell'estate. Cambiano il marchio, le date e, in parte, gli organizzatori: entrano la Fondazione Campania dei festival e la neocostituita Fondazione Guida, escono Scabec e gli altri imprenditori del settore.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI IN FRANCIA Elezioni Francia, intervista a Jean Noel Schifano: «Stop alle... L'EVENTO Procida capitale della cultura 2022, l'emozione e l'orgoglio:... LA PROMOZIONE Il Mattino.it, l'abbonamento Digital+ nell'uovo di Pasqua:...

Tra le altre novità, l'indicazione di un direttore editoriale, Massimo Adinolfi, che va ad affiancare il giornalilsta e scrittore Alessandro Barbano e lo scrittore e regista Ruggiero Cappuccio (ai vertici dell'ente regionale) ed è chiamato innanzitutto a coinvolgere ospiti di livello, nazionali e internazionali, oltre che a rinnovare la formula, prevedendo la promuozione di pubblicazioni di carta e prodotti multimediali. Centoventi gli stand a disposizione, largo ai big e ai piccoli editori, carissimi a Diego Guida, che rappresenta la categoria anche nell'associazione di Confindustria.