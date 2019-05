Venerdì 10 Maggio 2019, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 11:28

«Dopo anni ho ottenuto che la Scuola navale militare Morosini, così come la Scuola militare Nunziatella di Napoli, la Teuliè di Milano e la Douhet di Firenze siano ufficialmente inserite dell'Anagrafe delle Scuole statali del ministero dell'istruzione»: lo ha annunciato oggi a Venezia il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Parlando nel corso della cerimonia di giuramento degli allievi del corso Cerberus, il ministro ha detto di «tenere personalmente a tutti i percorsi di formazione militare». «Li ritengo un fiore all'occhiello della Difesa - ha spiegato - e quindi del Paese. Sono un esempio a cui riferirsi per l'educazione e la crescita delle future generazioni». Trenta ha sottolineato di aver chiesto e ottenuto «che dal prossimo anno scolastico le Scuole Militari abbiano una grafica propria sul portale del Miur-Scuole in Chiaro, per identificarle e valorizzarle al meglio».