«'O ninno c''o pallone vola», la poesia su Maradona spopola da Napoli all'Argentina

“'O ninno c’ ‘o pallone vola": da Napoli all'Argentina spopola sul web la poesia in lingua napoletana dedicata a Diego Armando Maradona e scritta da Davide Brandi, dell'associazione I Lazzari. Un omaggio in versi che Brandi, studioso e cultore del dialetto partenopeo che diffonde in tutto il mondo, ha voluto rendere al re del calcio e che è arrivato fino alla terra natia del Pibe de oro.

Pubblicata sl sito del Gazzettino Italiano Patagonico, la poesia ha già fatto il pieno di like e visualizzazioni sui social, dove tutti i fans di Diego la stanno condividendo.

Toccanti i versi, che ricordano uno scugnizzo venuto da uno dei barrios poveri di Buenos Aires all’ombra del Vesuvio, dove non ha mai dimenticato le sue radici: “Nu creaturo, senza nomme, senza storia - scrive l’autore - Uocchie nire mmiez' a povere, e addo’ nun ce sta culore, isso sonna ‘o Sole”. Poi il sogno diventato realtà dapprima nella sua terra d’origine, dopo a Napoli che lo accolse come un figlio: “S’appiccia ‘a speranza, s’arape na gaiola, ‘o ninno c’ ‘o pallone vola. Saglie ncopp o munno, e addeventa ommo”. Infine il mito che diventa il Sole di tutti quelli che lo hanno amato: “Nu creaturo come a ttante, ogge, è isso ‘o Sole e splende tutte ‘e juorne dint’ a ogni cuore ‘e chi spera ancora!”. «L’ho scritta nel giorno in cui se n’è andato, il 25 novembre», commenta Brandi, a testimonianza che il mito non muore mai.

