Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani, sabato 12 gennaio, su Il Mattino in edicola il primo editoriale in Napoletano a firma di Pietro Gargano per la rubrica «'O trummetta», che riprende la storica figura del "trombetta" della Vicaria, bardo di epoca vicereale a Napoli. «‘O rre migrante beneditto ncopp’o presepio» il titolo del primo editoriale di domani.