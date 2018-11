Le immagini di Pompei che hanno commosso il web: il calco dei cavalli legati alla mangiatoia

Venerdì 9 Novembre 2018, 18:14

Osanna svela il calco della mangiatoia con i cavalli legati e il web si commuove. Lo scatto che «immortala» la morte ha intenerito gli utenti social: due cavalli legati alla mangiatoia nella stalla della fattoria del 79 dopo Cristo, bloccati ad una catena, mentre sopraggiungeva la loro fine. Un triste destino raccontato, di riflesso, dalle immagini inedite che il direttore del Parco Archeologico, Massimo Osanna, ha postato su Instagram.«Si continuano a scavare nella stalla della villa di Civita Giuliana i resti del secondo cavallo e della mangiatoia di cui è stato realizzato il calco in gesso». I followers di Osanna si sono commossi nel vedere la foto. Hanno immaginato il terrore vissuto dai due cavalli: percepivano l'imminente pericolo per la loro vita, dalle urla e i boati che udivano all'esterno della stalla, senza poter scappare via dalla morte.