Pompei, un carro romano ritrovato tra i cunicoli dei tombaroli: l'ultima straordinaria scoperta

Regalano ancora sorprese gli scavi all'esterno delle mura pompeiane. Una sensazionale scoperta è stata annunciata stamattina da Massimo Osanna, direttore uscente del Parco Archeologico di Pompei. Durante gli scavi di Civita Giuliana, quelli strappati ai saccheggi dei tombaroli grazie al protocollo firmato tra Soprintendenza e Procura di Torre Annunziata, è stato ritrovato un carro.

Una scoperta unica in Europa, resa possibile grazie al primo esperimento di archeologia giudiziaria, con l'intervento dei carabinieri del nucleo di tutela patrimonio culturale e del Gruppo di Torre Annunziata, mentre in tribunale è tuttora in corso il processo ai due proprietari dell'abitazione dalla quale sarebbero partite le esplorazioni clandestine dei tombaroli con la complessa rete di cunicoli che ha bucato gran parte delle stanze dell'enorme villa romana fino al 2017.

Si tratta di un carro da cerimonia, perfettamente conservato con le sue parti in metallo e alcune in legno. Le indagini archeologiche - insieme a quelle giudiziarie coordinate dal procuratore Nunzio Fragliasso e dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli - ovviamente proseguono.

