Il Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2019 al russo Grigory Pasko

Mercoledì 26 Giugno 2019, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È Grigory Pasko il vincitore del Premio Ischia Internazionale. Giornalista e ufficiale di marina nella flotta russa del Pacifico, documentò nel 1993 lo sversamento illegale di rifiuti radioattivi nel Mar del Giappone. Nel 2011 è co-fondatore della Comunità per il Giornalismo Investigativo - Fondazione 19/29. Le due cifre si riferiscono agli articoli sulla libertà d'espressione: il primo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il secondo nella costituzione russa. La sua associazione registra gli innumerevoli casi di violazione, oltre a tutelare chi viene minacciato. «Per la sua perseveranza, per la sua attività di tutela e di supporto del giornalismo investigativo, e anche per l'esemplarità della sua denuncia, Grigory Pasko viene insignito del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2019», si legge in una nota.Domani a Fiumicino ci sarà l'incontro del premiato con la stampa italiana e sarà consegnato anche il premio Coppa di Nestore. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della si terrà a Lacco Ameno il 28 e 29 giugno. In occasione della 40/a edizione la Fondazione Premio Ischia annuncerà la costituzione dell'Osservatorio internazionale del giornalismo per i diritti umani che sarà presieduto dal prossimo anno dal giornalista olandese Maarten van Aalderen e da Diego Marangi, direttore responsabile della redazione italiana di Euronews, emittente presente in 24 paesi europei.