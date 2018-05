Il Mattino e il San Carlo, la cultura che fa sistema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Maggio 2018, 07:07 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 07:08

Un gran galà tra musica e letteratura, abiti da sera, scollature, grandi sorrisi e un po' di abbronzatura da weekend appena trascorso. Per Matilde Serao, fondatrice de «Il Mattino», giornalista e scrittrice, ieri sera, in un teatro San Carlo strapieno, si è onorato il protagonismo al femminile con la seconda edizione di un premio che mette al centro le donne, la città e il suo giornale. A fare gli onori di casa il direttore Alessandro Barbano, con la moglie Renata, in platea istituzioni, artisti, sportivi, intellettuali, professionisti e imprenditori. Tra i primi ad arrivare, con la compagna Ida Montella, Ambrogio Prezioso, presidente dell'Unione industriali di Napoli, appassionato della Serao e dei suoi scritti: «Un grande esempio di giornalismo colto e popolare, una donna concreta nella sua straordinaria modernità innamorata di Napoli ma - dice Prezioso - ugualmente obiettiva e pungente quando si trattava di denunciare ciò che non andava». Un secolo e 26 anni è la distanza che separa da quel 16 marzo 1892 quando donna Matilde e il marito Edoardo Scarfoglio fondarono il giornale che avrebbe attraversato tre secoli nel segno della migliore napoletanità. E Marino Niola, antropologo, non ha dubbi: «Oggi più che mai la voce del primo quotidiano del Mezzogiorno è indispensabile: il momento politico è complesso e Il Mattino rappresenta le ragioni del Sud». Poi, il premio: «L'anno scorso fu Antonia Arslan, quest'anno tocca alla Nafisi, una delle voci più critiche nel mondo islamico, il volto moderno dell'Islam, grande scrittrice e studiosa iraniana che merita fino in fondo questo riconoscimento».Nel palco reale, con il direttore Barbano e la sovrintendente del teatro Rosanna Purchia, siede la scrittrice Azar Nafisi in attesa di ricevere il premio. Accanto a lei il presidente e amministratore delegato de «Il Mattino» Albino Majore, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco, Luigi de Magistris, il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio, il questore, Antonio De Iesu, il prefetto Carmela Pagano, il parlamentare Dem Gennaro Migliore. Poco più dietro Ubaldo Del Monaco, alla guida del Comando provinciale Carabinieri, il generale di brigata della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso, e quello di divisione Fabrizio Carrarini.