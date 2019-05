Procida incanta la CNN: Marina Corricella tra le 20 meraviglie d’Italia

Mercoledì 22 Maggio 2019, 12:20

Procida incanta la CNN e si piazza seconda tra le venti meraviglie imperdibili dell’Italia nostra.Il colosso televisivo a stelle e strisce celebra la bellezza di Marina Corricella con parole d’incanto:«Un vecchio villaggio di pescatori che si colloca senza esitazioni tra i tesori italiani grazie all’intreccio di lilla, giallo, rosa, blu e verde delle sue casette».Tutta la storia e tutto l’orgoglio campano in uno scatto firmato da Sergio Aletta, condito dal racconto di «atmosfere e vibrazioni impossibili da replicare».«Disegnato da barchette di legno e reti da pesca», continua Silvia Marchetti per CNN, «il porto qui è sempre vivo con i pescatori che gridano e che vendono» le gioie del mare.In chiusura, un tributo anche alla fortezza di Terra Murata, «una prigione dismessa, punto più alto dell’isola, con orizzonte vasto sul Golfo di Napoli».Lo splendore, la magnificenza e il fascino della Procida del 17esimo secolo sul sito e sul piccolo schermo della televisione più prestigiosa del mondo.Vero e proprio inno all’Italia di cui gli americani sono stati, sono e saranno per sempre innamorati.