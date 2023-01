Tre premi in ricordo del collega Salvo Sapio per la migliore laurea di tre brillanti e impegnati studenti federiciani. Non c'è modo migliore per omaggiare il giornalista del Mattino, scomparso prematuramente nel 2014 a soli 42 anni, che ha impostato la sua formazione didattica prima e la sua carriera professionale poi proprio sull'accuratezza, in particolare dell'informazione. Oggi a mezzogiorno nell'aula ex Cataloghi Lignei del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (via Porta di Massa) si terrà la cerimonia di consegna dei tre Premi di laurea intitolati alla sua memoria. Il Premio è stato promosso dalla Federico II con i fondi messi a disposizione dalla famiglia, dall'Università Federico II, dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, dall'Unione Industriali e dal Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo. Alla cerimonia parteciperanno i figli Mario e Jacopo, che appena due anni dopo la perdita del papà hanno dovuto sopportare anche la crudele dipartita dell'amata mamma Daniela Oliviero, accompagnati da familiari.

A introdurre la premiazione sarà il rettore Matteo Lorito, mentre sono previsti interventi del direttore de Il Mattino Francesco de Core con i giornalisti Francesco De Luca e Paolo Mainiero, Dino Falconio, past president del Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo, il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Andrea Mazzucchi, Arturo De Vivo responsabile della Scuola Superiore Meridionale e professore emerito di Lingua e Letteratura latina, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e rappresentanti degli enti promotori e della commissione. Ai tre vincitori saranno suddivisi 10 mila euro: 5mila euro al primo premio; 3mila al secondo, 2 mila al terzo. Al concorso hanno risposto laureati federiciani con una tesi su tematiche riguardanti il giornalismo, il mondo dell'informazione e delle comunicazioni, la divulgazione e comunicazione scientifica, il diritto dell'informazione, i reati a mezzo stampa, la pubblicità e il mercato, i problemi etici nella e della comunicazione, il mondo dei social media, la digitalizzazione della cultura e delle relazioni e le startup nei social media.