«Ho vinto». Due parole per annunciare la vittoria della partita più importante della vita: Genny Di Virgilio, celebre artigiano dell'arte presepiale di San Gregorio Armeno a Napoli, affida a un post sui suoi canali social la notizia più bella. Come già aveva fatto qualche settimana fa, quando via social comunicò a tutti che «per motivi personali di salute» era costretto ad assentarsi per un po’ dalle sue botteghe a Napoli.

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA