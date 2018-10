Segreti napoletani | Palazzo Carafa e la leggenda del cavallo di bronzo

Domenica 7 Ottobre 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli, città del sole. Napoli, città del mare. Ma non sempre Napoli è così come appare nelle cartoline. In un giorno qualsiasi di pioggia, cercando riparo in un qualunque edificio del centro storico, è possibile scoprire antichi segreti celati ai più. In quel dedalo di vicoli si nasconde Palazzo Carafa, emblema del rinascimento napoletano al cui interno è custodita una copia in terracotta della celebre testa del cavallo di bronzo. Storicamente il cavallo sarebbe stato un dono dei Medici ad Alfonso d'Aragona, opera di Donatello. Ma secondo la leggenda la statua equestre sarebbe molto più antica e risalirebbe all'epoca di Virgilio. Si racconta che allo scoccare delle campane del Duomo di Napoli, nei meandri dell’edificio è possibile sentire riecheggiare il nitrito dell’antica statua. Quale segreto conserva dunque quest'opera? Scopriamolo insieme.Ogni domenica, a partire da oggi, sul Mattino.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube sarà online questa videorubrica sugli aspetti più particolari della città partenopea.