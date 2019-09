«Omaggio a Napoli», il Senato rende omaggio alla città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 15 Settembre 2019, 10:30

È dedicato a Napoli e alla sua identità il settimo appuntamento di «Senato&Cultura», rassegna voluta dal presidente Elisabetta Casellati, e per gli invitati, ieri mattina, a Palazzo Madama diventa impossibile non cantare in coro le più celebri canzoni della tradizione partenopea affidate a Massimo Ranieri.«Le canzoni napoletane hanno una forza intrinseca. Io non mi stanco di cantarle, mi emoziono ancora. Sono nel mio dna, ma sono anche nella memoria di tutti. L'abbiamo visto oggi, tutti cantavano con me», riflette il cantattore chiudendo l'incontro che rientra nel progetto realizzato dal Senato con Rai e Rai Cultura per valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano.