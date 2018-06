Sorrento, domani a Roma la presentrazione del Premio Agnes

Lunedì 4 Giugno 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 11:42

SORRENTO - Domani, alle ore 11.30, nella Sala degli Arazzi della sede della Rai di Viale Mazzini a Roma, sarà presentata la decima edizione del premio giornalistico internazionale “Biagio Agnes” che si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno prossimi. All'evento interverranno il presidente della Giuria Gianni Letta, il presidente della Rai e presidente onorario «Premio Biagio Agnes» Monica Maggioni, il direttore generale della Rai Mario Orfeo, il direttore di Rai Uno Angelo Teodoli e Simona Agnes, presidente della “Fondazione Biagio Agnes” e del “Premio Biagio Agnes” che da sempre rivolge un’attenzione particolare al mondo dell’informazione.La manifestazione, nata nel 2009 per iniziativa dello storico direttore generale della Rai Biagio Agnes per lanciare un ponte verso le nuove frontiere dell’informazione senza rinunciare alla tradizione, si avvale del patrocinio della Presidenza del consiglio, del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Campania, del Comune di Sorrento, della Federazione della Stampa Italiana, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Usigrai e dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.La cerimonia di premiazione si terrà a Sorrento, nello scenario di Marina Grande, sabato 23 giugno e sarà condotta da Francesca Fialdini e Alberto Matano. A riprendere l’evento, le telecamere di Rai Uno che trasmetterà la cerimonia mercoledì 27 giugno in seconda serata. A ricevere il riconoscimento saranno Jèrome Fenoglio, direttore di Le Monde (Premio Internazionale); Paolo Mieli e Ezio Mauro (Premio per il Decennale); Adriana Cerretelli de Il Sole 24Ore (Premio Giornalista per l’Europa); Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Ue (Premio Giornalista nelle Istituzioni); Barbara Stefanelli, vicedirettore del Corriere della Sera (Premio per la Carta Stampata); Fabrizio Frizzi (Premio per la Televisione, alla memoria); “Il ruggito del coniglio” storica trasmissione di Rai Radio Due condotta da Antonello Dose e Marco Presta (Premio per la Radio); Alberto Brambilla de Il Foglio (Premio Under 35); Antonio Monda (Premio Giornalista Scrittore); Gloria Satta (Premio per Cinema e Fiction).Tre i premi speciali conferiti in questa edizione: Milly Carlucci, per la sua carriera televisiva e il legame con il Premio Biagio Agnes, di cui è stata conduttrice per diverse edizioni; Michelle Hunziker, per il successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo e Luca Zingaretti per il record di ascolti de Il Commissario Montalbano, la fiction più seguita in Italia. In linea con lo spirito che anima la“Fondazione Biagio Agnes è stata assegnata, per il sesto anno consecutivo, anche una borsa di studio a una giovane giornalista praticante dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.