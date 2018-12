«Dal Sud al mondo», l'evento del Mattino live al Teatrino di Corte di Palazzo Reale

Venerdì 7 Dicembre 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 11:32

Si può fare, anche dal Mezzogiorno. Organizzando il convegno «Il Sud nel mondo, voci e storie di successo» al Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli, ci siamo confrontati con manager, scienziati, capitani di impresa e artisti che in questi anni si sono affermati nei mercati globali senza perdere il legame con le regioni d’origine.È una narrazione contromano rispetto alla vulgata che vuole il Sud Italia relegata, a volte senza torto, tra i territori più arretrati dell’Unione Europea. Uomini e donne di talento che hanno saputo aggiungere alla creatività e alla passione, qualità che da secoli contraddistinguono i popoli meridionali, quell’organizzazione e quella costanza che troppo spesso sono mancati tra i loro conterranei. Uomini e donne che non rivolgono lo sguardo, con una nostalgia e un orgoglio spesso di comodo, verso un lontano passato glorioso ma che hanno saputo innovare, rinnovare e alzare la testa in un contesto economico sociale sempre molto difficile. Uomini e donne che non hanno ceduto al particolarismo, altro vizio meridionale, ma che sono stati in grado di aggregare, di «suonare insieme», prendendo a prestito le parole del maestro Riccardo Muti, «come in una sinfonia».