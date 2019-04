Tregua al teatro San Carlo, rientra lo sciopero dei precari

Domenica 21 Aprile 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tregua al San Carlo dove è rientrato uno sciopero proclamato per il 24 aprile in occasione della trasferta di coro e orchestra al Teatro Verdi di Salerno per la Messa da Requiem di Verdi. Giornata di fitti contatti ieri tra dirigenti del teatro, la sovrintendente Purchia e la rappresentanza della rsu aziendale. Sul tavolo l'annoso problema dei precari aggravato negli ultimi tempi dai lacci del decreto Dignità che ha messo in crisi tutte le Fondazioni liriche dove si fa uso di personale a tempo determinato. In questo caso il problema riguardava alcuni artisti del coro che avevano già preso parte al Requiem registrato dal San Carlo al Duomo di Orvieto e andato in onda su Raiuno. Alla proclamazione dello sciopero da parte della rsu era giunto anche il sostegno della Uilcom Campania che ora chiede di «affrontare in maniera seria la questione del precariato» sollecitando il governatore De Luca e il sindaco de Magistris che è presidente della Fondazione San Carlo a «intervenire per mettere ordine nella gestione del teatro». «Esorto chi ha responsabilità collettive a toni meno accesi», dice la Purchia. «Registro con soddisfazione che il senso di responsabilità di sindacati e lavoratori ha trovato il giusto equilibrio tra controllo di gestione e qualità artistica». La questione tocca anche il corpo di ballo ridotto a una ventina di stabili tanto che quando si mettono in scena grandi coreografie si è costretti a ricorrere all'elenco degli aggiunti. Il caso è stato sollevato in occasione del «Lago dei cigni» quando i danzatori hanno denunciato «l'ennesimo schiaffo alla dignità di tutte le ballerine e di tutti i ballerini» da parte del governo.