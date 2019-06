Massimo Troisi, scusate il ritardo: la laurea solo nel 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 08:16

Una laurea per Massimo Troisi? Si, ma l'anno prossimo, non in questo vencinquennale dalla sua morte che cade oggi: scusate il ritardo, insomma. Enzo De Caro ieri, su queste pagine si è lamentato di aver discusso, sin dall'anno scorso, ma ancora senza frutto, con i vertici della Federico II dell'attribuzione di una laurea honoris causa all'amico. Il rettore dell'ateneo napoletano, Gaetano Manfredi, sottolinea che bisogna avere ancora un po' di pazienza: «Visto che Troisi non c'è più, l'unica possibilità che abbiamo è di conferirgli una laurea alla memoria, sulla scia di quello che abbiamo fatto per Totò», spiega, «i tempi si sono un po' allungati, sarebbe stato bello darglielo quest'anno ma ci vuole ancora qualche mese. Il dipartimento di Studi umanistici sta lavorando in questo senso, non c'è alcun ostacolo. L'obiettivo è di celebrare la cerimonia il prossimo anniversario. E poi questi sono riconoscimenti importanti, non se ne possono fare tanti».Il ricordo di Troisi a 25 anni dalla sua scomparsa, è così affidato alle repliche in tv e al ricordo degli amici di sempre. «Sensibile, ironico e insieme malinconico, innamoratissimo delle donne. Era la persona più fragile e più creativa con cui abbia mai lavorato»: così lo ricorda Francesca Neri che ristabilita dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi, traccia un ritratto intimo del collega con cui, nel 1991, girò «Pensavo fosse amore... invece era un calesse», irresistibile commedia sentimentale i cui protagonisti si prendono e si lasciano tra gelosie e ripicche, e penultimo film di una carriera culminata nel successo postumo de «Il Postino»: «Quel film, oltre a non aver perso la sua freschezza, riflette bene», spiega Francesca, «la filosofia di Massimo sulla coppia».