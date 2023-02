Un Uovo ad Arte: parte la raccolta fondi per la chiesa del Carminiello a Toledo

Parte la nuova campagna di crowdfunding per sostenere il progetto di restauro della Chiesa di San Carlo Borromeo detta del Carminiello a Toledo ubicata in via Carlo de Cesare ai Quartieri Spagnoli.

Quest’anno la campagna avrà l'obiettivo di sostenere il restauro del dipinto olio su tela della Madonna del Carminiello, icona della chiesa recentemente aperta.

«Con l’acquisto di un uovo di cioccolato artigianale, latte o fondente, del peso di 500 grammi, al costo di 10 euro - dice Gianfranco Wurzburger dell'associazione Assogioca - possiamo proseguire nella nostra missione di salvaguardare e valorizzare il prezioso patrimonio culturale della nostra città. Attraverso questa nuova iniziativa potremo non solo celebrare la Pasqua insieme a tutti, ma offriremo la possibilità a napoletani e turisti di tornare a visitare la splendida chiesa, arricchita del nuovo restauro».

Un invito a tornare a scoprire le bellezze storico-artistiche del proprio territorio, a due passi da casa. Per sostenere l'iniziativa basta scrivere ad info@assogioca.org o telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18,30 allo 0816129420 indicando la quantità di uova che occorrono.