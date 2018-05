Apre il villaggio Telethon a Napoli: torna la grande gara per la ricerca in favore delle malattie genetiche rare

Sabato 12 Maggio 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'iniziativa importante, a sostegno della ricerca e della sua promozione soprattutto tra i più giovani. Questo l’obiettivo principale della VII edizione della Walk Of Life, maratona che ormai dal 2012 attraverso i suoi partecipanti, rappresenta la speranza e dà l’opportunità di raccogliere fondi per il contrasto alle malattie genetiche rare.Promosso dalla fondazione Telethon, in questo fine settimana, per i cittadini ci sarà la possibilità di partecipare a una gara non competitiva di 10 km (oltre ad una passeggiata di 3 km), e alla Caracciolo Gold Run (gara podistica competitiva di 15 km).«È importante essere qui - dichiara Tancredi Cimmino, coordinatore dei volontari Telethon - perché è fondamentale sostenere la ricerca. Sono circa sei mila le malattie genetiche rare che i nostri ricercatori intendono contrastare e proprio grazie a questa manifestazione, da anni riusciamo a dare un contributo veramente notevole. Invitiamo tutti a venire in piazza del Plebiscito al villaggio per fare la propria parte».