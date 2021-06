Aiop Giovani, Giovanna Caianiello è la nuova presidente in Campania

Giovanna Caianiello è la nuova presidente dell'Aiop Giovani della Campania, l'associazione Italiana Ospedalità privata. Come vice presidente l'assemblea ha eletto Maria Cirllo. Tilia Ludovica Miranda è la nuova segretaria. È stato un voto unanime e Giovanna Caianiello sarà al vertice dell'Aiop Giovani per il prossimo triennio. A livello professionale, da anni è il direttore amministrativo Clinica Villa Cinzia Srl di Napoli, è Responsabile della Qualità delle Strutture afferenti a Mimina Group, ovvero il Centro Medico Cales CMC Polidiagnostica, la Casa di Cura Villa Ortensia, i Laboratori di analisi della rete Mimina Lab e ha iniziato la sua carriera conseguendo una laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso la Facoltà “Federico II” di Napoli Corso di Formazione Manageriale per i dirigenti delle Aziende Sanitarie Private presso Bocconi.