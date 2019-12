De Luca e l'alleanza con i cinquestelle: «Non mi interessa, parlo con i cittadini»

«Io parlo con i cittadini, la politica politicante non mi interessa». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo alle ipotesi di alleanza Pd-M5S in vista delle prossime elezioni regionali campane.

LEGGI ANCHE La Regione consegna 150 nuovi bus per il trasporto urbano e extraurbano

«Parlerò - ha detto De Luca a margine della sua conferenza stampa di fine anno - in questi mesi con i cittadini, ovviamente con i tanti cittadini che hanno votato 5 Stelle e con i tanti cittadini che hanno votato per il centrodestra, miei elettori naturali come sapete», ha chiuso con un sorriso. «Noi - ha aggiunto - parleremo dei fatti, tutte queste cose che appassionano i giornalisti mi lasciano totalmente indifferente. Ho parlato quasi un'ora, voi avete notizie di un'altra istituzione che possa fare una conferenza di fine anno e presentare un bilancio di attività anche lontanamente paragonabile a quello che presentiamo noi? Allora con me dovete parlare di cose concrete, tutto il resto è aria fritta».

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA