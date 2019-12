Consegnati questa mattina nel piazzale antistante la Stazione Marittima del porto di Napoli, i 150 nuovi autobus acquistati dalla Regione Campania e destinati ai servizi di trasporto pubblico urbani e interurbani. La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca e dei dirigenti delle aziende di trasporto e di produzione degli stessi autobus.

L'acquisto si inserisce nel piano di acquisizioni di mille nuovi bus per 233 milioni di euro. I primi 150 bus fanno parte di un lotto da 277 autobus. Di questi 50 erano già stati consegnati a giugno 2019 e 116 sono stati consegnati oggi. Seguiranno, nei piani della Regione, 40 nei primi mesi del 2020 e 71 entro la primavera 2020.

Il video di presentazione dei bus

I fornitori dei 150 bus sono l'Iveco, l'Industria Italiana Autobus e la Socom Nuova.

I 116 autobus consegnati oggi sono di tre tipologie: 35 interurbani da 12m, 50 urbani da 10m, 31 urbani da 7m e 7 bipiano.

Gli interubani sono con 53 posti a sedere, 24 in piedi, livrea bianca e blu, climatizzazione estiva ed invernale, posto guida munito di cabina di protezione e di pulsante di allarme.

Otto urbani sono con 8 posti a sedere, 32 in piedi, livrea bianca e rossa, climatizzazione estiva ed invernale, posto guida munito di cabina di protezione e di pulsante di allarme. Gli altri urbani sono invece da 21 posti a sedere e 63 in piedi, climatizzazione estiva ed invernale e posto guida munito di cabina di protezione e di pulsante di allarme.

I bus sono predisposti per l’istallazione di apparati elettronici come telecamere per la videosorveglianza, geolocalizzazione, obliteratrici di ultima generazione.

I bus sono stati assegnati a queste aziende: Autoservizi Sardella, F.lli Laudato, Autolinee Mansi, Eredi Tardugno,

Eredi Almerico Stromillo, Ettore Curcio E Figli, Laudato Fiore, Autolinee Di Caprio, Autolinee Curreri, Azienda Trasporti Campani, Autolinee Sellitto, Autolinee Eredi Arturo Lamanna, ETAC, Autolinee Curcio, CTP, DAV, Lettieri,

Mazzone Turismo, Rispoli.

