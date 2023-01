Approvato il progetto per il deposito di Piscinola-Di Vittorio per la linea Eav verso Aversa

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità le delibera relativa alle sistemazioni superficiali e alla realizzazione del deposito Officina Piscinola - Di Vittorio linea metropolitana Eav che collega Aversa e Piscinola.

La delibera è stata illustrata dall'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza.

Il testo prende atto del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2022, indetta dalla Regione Campania e preordinata alla stipula dell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi; dell'approvazione dello schema di accordo di programma; dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di programma; della dichiarazione di pubblica utilità e reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e dei trasferimenti di proprietà tra Comune e Regione. La deliberazione non prevede impegno di spesa da parte dell'amministrazione.

«Noi siamo solo un piccolo pezzetto di questo processo molto lungo - ha sottolineato Cosenza - che costituisce un vantaggio enorme per l'area Nord che beneficerà successivamente anche dalla realizzazione di linea 10 che interagisce alla stazione Di Vittorio e la sfida è bandire la gara per linea 10 per giungo 2023».