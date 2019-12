​Carenza di personale ai pronto soccorso, l'Asl Napoli 3 Sud vara il concorso

Carenza di personale ai pronto soccorso degli ospedali di Torre del Greco e Boscotrecase, nel Napoletano: l'Asl Napoli 3 Sud «è impegnata nel trovare risposte adeguate». È quanto sottolinea in una nota l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria locale dopo le polemiche degli ultimi giorni.



In particolare viene evidenziato come la delibera 991 del 27 novembre scorso «indice un concorso pubblico per titoli ed esami a copertura a tempo indeterminato di 15 posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza va proprio in questa direzione».



«Il pronto soccorso di Torre del Greco - specificano ancora dall'Asl - è aggregato alla medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza dell'ospedale di Boscotrecase con organico unico che gestisce Torre. L'area territoriale di afferenza al pronto soccorso di Torre del Greco è coperta contemporaneamente anche dallo stesso pronto soccorso di Boscotrecase, tanto è che molti pazienti afferenti al Maresca vengono inviati a Boscotrecase». Secondo i dati in possesso della Napoli 3 Sud, il numero totale di pazienti giunti al pronto soccorso di Torre del Greco da gennaio a novembre 2019 è stato di 18.473, di cui 365 codici bianchi, 16.677 verdi, 1.277 gialli, 134 rossi e 20 codici neri, con un afflusso medio giornaliero di circa 53 pazienti, di cui un codice rosso ogni due giorni e 3,8 codici gialli al giorno. «L'organico attuale completo è costituito da venti medici con equa ripartizione - le ultime considerazione contenute nella nota diramata dall'ufficio stampa dell'Asl - riferita ai carichi di lavoro (pronto soccorso di Boscotrecase 55.000 prestazioni annue), reparto di medicina di urgenza di Boscotrecase (16 posti letto), 6 unità mediche (più una temporaneamente impiegata al pronto soccorso di Castellammare) sono in organico al pronto soccorso di Torre del Greco, di cui un medico parzialmente occupato presso il pronto soccorso di Boscotrecase»