Azione: 3 nuove adesioni al partito di Calenda

Nuovi ingressi in Azione, il partito guidato da Carlo Calenda: come si può leggere in una nota, venerdì 14 aprile hanno aderito al partito l'eurodeputato Giosi Ferrandino, l'ex senatore di Italia viva, Luigi Cucca e Venanzio Carpentieri, ex segretario del Pd di Napoli.

«Dò il mio personale benvenuto a Giosi, Luigi e Venanzio, certo che porteranno un grande contributo di idee e di esperienza a tutta la comunità politica di Azione», ha detto Calenda.