Bagarre Pd, missione di Martina contro i veleni napoletani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Marzo 2018, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per cominciare la traversata nel deserto del post-Renzi il segretario reggente del Pd Maurizio Martina non poteva che partire da Napoli, per la precisione da un quartiere storicamente rosso come Fuorigrotta che negli ultimi due anni ha voltato le spalle ai dem premiando de Magistris alle Comunali e il M5S alle Politiche. Domani pomeriggio sarà al dopo lavoro ferroviario di piazzale Tecchio per incontrare dirigenti e militanti.Martina troverà un partito lacerato, con una comunità da ricostruire innanzitutto sotto il profilo umano prima ancora che politico. Presupposto essenziale per rinnovarsi e riconnettersi con un popolo che non c'è più. «Siamo antipatici - è infatti la tesi di Giovanni Iacone, tesoriere provinciale del Pd - Lo è diventato il segretario nazionale e il suo gruppo di amici, lo siamo diventati tutti con un atteggiamento spocchioso e arrogante che la stragrande maggioranza del popolo italiano ha voluto punire e che non vorrei venisse accentuato dagli analisti. Facciamoci la nostra brava e bella opposizione e recuperiamo il rapporto di empatia con la gente» il suo appello.