Cabina di regia Bagnoli, Manfredi: «Si valuta rimozione parziale colmata»

«Si procede con questo approfondimento tecnico e si è definito il mandato per Invitalia di fare anche un progetto esecutivo che guardi a una rimozione parziale della colmata così da poter valutare in maniera approfondita la fattibilità di questa seconda opzione. E' un tema che è stato condiviso in sede di cabina di regia e dunque si terrà conto anche di questa opzione nell'ambito della progettazione del completamento della bonifica a mare».

E' quanto ha riferito il sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, al termine della seconda riunione della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi.

A seguito di quanto stabilito nel corso della riunione, Invitalia e la struttura commissariale invieranno le schede di finanziamento e successivamente - come ha spiegato Manfredi - il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, «valuterà quali saranno le fonti, le modalità e i tempi per valutare gli avanzamenti sia per le bonifiche che per le infrastrutture a terra».