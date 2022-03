Bagnoli, Comune condannato a pagare 80 milioni. Manfredi: «Questione nazionale»

«Ci opporremo in Appello alla sentenza, ma c'è anche un problema politico che va gestito a livello nazionale». Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli, del 1 marzo, che dà ragione a Fintecna, azienda di Stato, e condanna il Comune a pagare 80 milioni per l'acquisto, 22 anni fa, di due milioni di metri quadrati di suoli a Bagnoli e mai pagati del tutto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Città Metropolitana di Napoli, Leonardi vice capo gabinetto,... L'INTERVISTA Pnrr e Napoli, parla Scudieri (Adler): «Occasione unica ma... LE INFRASTRUTTURE Napoli, Abc si aggiudica un finanziamento di 27 milioni per...

Manfredi, nel sottolineare che «in parte ce lo aspettavamo», ha tuttavia affermato: «È una situazione che chiaramente denota come non sia stata gestita in maniera ottimale la questione negli ultimi 20 anni né nell'interesse della città e alla fine pagano sempre i cittadini. Perciò credo che queste azioni debbano essere improntate alla chiarezza e trasparenza verso i cittadini. Il tema dei contenziosi su Bagnoli è molto complesso e adesso lo stiamo approfondendo, ma il Comune si farà sentire perché non posso accettare che i cittadini devono pagare dei soldi per terreni che non sono loro e per gestioni che non hanno portato ad alcun risultato».

Manfredi ha evidenziato che «ci sono contenziosi che si trascinano da decenni fra parti dello Stato perché qui non parliamo di privati ma di articolazioni dello Stato, inoltre non c'è chiarezza nei programmi di bonifica, che ora stiamo definendo in modo più chiaro e scientificamente valido».