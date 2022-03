Città Metropolitana di Napoli, Leonardi vice capo gabinetto, FI: «Denunceremo Manfredi alla Corte dei Conti»

«La scelta del candidato non eletto alle comunali del 2016 per il Partito democratico, Davide Leonardi, quale vice capo gabinetto è totalmente illegittima e denunceremo Manfredi alla Corte dei Conti. Leonardi ha il merito di essere stato candidato alle elezioni comunali per il Partito democratico ed essere stato sonoramente bocciato dall'elettorato che gli ha dato appena 650 voti.

Cosa altro ha nel curriculum? È stato scelto con un avviso pubblico? Si è proceduto con una valutazione comparativa? Un commercialista come tanti e un contratto temporaneo all'Università, una piccola esperienza di finanza agevolata. Nulla che abbia a che vedere con il compito a cui sarà chiamato. Una scelta che speriamo venga revocata, per dimostrare che la Città Metropolitana non è la succursale del Partito democratico». Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.