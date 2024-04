Forza Italia Caserta, nominati due coordinatori cittadini a Marcianise e Maddaloni

Forza Italia Caserta, assegnate nuove nomine in due grandi Comuni della Provincia: Giovanna Iadicicco, già assessore, e Gennaro Cioffi, già componente della Direzione provinciale del partito, assumono l’incarico di coordinatori cittadini rispettivamente a Marcianise e a Maddaloni.

In particolare, Cioffi, attuale consigliere comunale di maggioranza e responsabile del Coordinamento dei consiglieri comunali provinciali, che sostituisce Amelia Forte, commissario ad interim, dal giugno scorso, nella sezione locale, porta con sé, come nuovo componente del partito, Vincenzo Lerro, consigliere comunale in quota alla maggioranza consiliare.

Giovanna Iadicicco ufficializza, contestualmente, il suo ingresso nel partito, in una fase di ampliamento del coordinamento cittadino, contrassegnata anche dall’adesione di Giuseppe Tartaglione, attuale consigliere comunale di maggioranza.

«Siamo in una fase di grande fermento - ha dichiarato il segretario provinciale Giuseppe Guida - Stiamo definendo gli assetti dei Comuni con più di 15mila abitanti e stiamo registrando, al contempo, un rinnovato interesse e un generale avvicinamento al nostro movimento politico. A nome del Coordinamento provinciale faccio i migliori auguri ai neoincaricati, ringraziando Amelia Forte per il suo supporto, su scala locale, in questo lungo periodo di transizione». Chiusa la parentesi delle nomine e la partecipazione di sabato 13 aprile, a Milano, al congresso nazionale di Forza Italia sull’economia del Paese, si continuerà a fare il punto sulle imminenti Amministrative ed Europee.