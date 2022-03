Napoli, Manfredi illustra i punti del piano strategico per la cultura

Il Comune di Napoli come coordinatore di tutte le iniziative in città e non solo come agente culturale. Questo l'obiettivo dell'Amministrazione comunale in previsione della redazione Piano strategico della politica culturale in città.

Ne ha parlato oggi il sindaco Gaetano Manfredi in Commissione Cultura del Consiglio comunale, presieduta da Luigi Carbone. Il sindaco ha illustrato i punti strategici fondamentali del Piano, che verranno presentati lunedì 14 marzo nel Teatro Mercadante: «Una relazione costruttiva con tutte le istituzioni culturali attive in città; la definizione di una scala di interventi che si estenda dalle Municipalità all'Area metropolitana; una programmazione degli eventi che tenga conto dei tempi del turismo, basata su una comunicazione efficace; investimenti nella filiera formativa in ambito culturale e potenziamento dell'industria creativa per la nascita di imprese culturali; manutenzione, identità e nuovi modelli di gestione dei siti culturali comunali ma anche progetti di compartecipazione pubblico/privato per la valorizzazione dei siti minori; potenziamento del rapporto con l' educazione e la crescita sociale sviluppando, ad esempio, la rete delle biblioteche cittadine, luogo di elaborazione e confronto per le giovani generazioni».

L'idea per i prossimi due mesi, ha concluso il sindaco, è quella di «avviare una progettazione culturale condivisa e aperta alla dimensione internazionale».