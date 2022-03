Pnrr e Napoli, parla Scudieri (Adler): «Occasione unica ma tempi da rivedere»

Presidente Scudieri, la sua famiglia ha acquisito il 28% di Adler Group, uno dei colossi mondiali dell'automotive, detenuto dal Fondo strategico italiano con cui lavoravate dal 2018: ora la proprietà è tutta vostra. Che significato ha quest'operazione finanziaria in una fase così difficile per il settore e per l'economia europea?

«Intanto conferma il valore strategico che ha per noi il lavoro, la nostra vera missione. E al tempo stesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati