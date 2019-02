BancoNapoli-Chieti, patto tra Fondazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:30

La Fondazione BancoNapoli annette la Fondazione di Chieti. Da un'intesa tra i consigli di amministrazione dei due enti è scaturito il progetto che prevede la fusione per incorporazione dell'ex CariChieti nella Fondazione di via dei Tribunali. Un'operazione che ha visto la luce nei mesi scorsi e che determinerà l'acquisizione di Palazzo de' Mayo, un imponente edificio barocco destinato a diventare la sede in Abruzzo della Fondazione presieduta da Rossella Paliotto.