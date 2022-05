Berlusconi, pranzo con babà sul lungomare

Pranzo nell'hotel Santa Lucia sul lungomare per Silvio Berlusconi che ha preferito, dopo il lungo intervento alla Mostra d'Oltremare, di restare in albergo e riposarsi, almeno negli standard berlusconiani di "riposo". Berlusconi ha infatti radunato anche a pranzo alcuni fedelissimi, tra questi l'eurodeputato Fulvio Martusciello, e la sua Marta Fascina.

Degna conclusione con il tipico babà napoletano, innaffiato di rum. Il Cavaliere non si è sottratto alla foto di rito con il tradizionale dolce partenopeo. L'ex premier resterà in città per l'intera giornata e rientrerà, probabilmente nella sua villa di Arcore, soltanto domattina. Se gli impegni politici lo consentiranno, il leader di Fi dovrebbe cenare in un ristorante cittadino in serata insieme alla sua compagna.

L'occasione della sua visita a Napoli è servita anche per concedersi una mini luna di miele con Marta godendo delle bellezze del golfo napoletano.